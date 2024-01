Blumhouse gir en oppdatering om Dead by Daylight -filmen

HQ

Dead by Daylight har blitt en enorm suksess som virkelig kan beskrives som en hyllest til alle skrekkikonene vi har lært å kjenne opp gjennom årene. I mars sa Blumhouse at de planlegger å bringe videospillet til kino, men siden har vi ikke hørt så mye om det.

Nå sier Blumhouse' VP for spillefilmutvikling, Ryan Turek, til Screen Rant at alt går etter planen, og at de har lært av Five Nights at Freddy's at filmene først og fremst må rette seg mot fansen.

Jeg vil si at et av prosjektene jeg jobber med, er Dead by Daylight, som er en videospilladapsjon av et spill som har eksistert i sju år. Jeg ser på det som den feiringen av skrekk som selve videospillet er. Det vi har lært av Five Nights at Freddy's, er åpenbart at vi må henvende oss til fansen og lage en videospilladapsjon for fansen. Jeg er en stor fan av Dead by Daylight. Jeg spilte, selv om jeg går over til nyere spill som Alan Wake 2, og jeg tenkte: "La meg spille Alan Wake 2 i kveld...". Eh, jeg skal gå inn på Dead by Daylight og spille the killer i kveld." Det er jeg kjempespent på, og vi funderer kreativt på hvordan vi skal gå inn i det.

Gleder du deg til filmatiseringen av det enormt populære skrekkspillet fra Behaviour Interactive?