BMW avduker den nye logoen for sitt luksuriøse undermerke "Alpina"

BMW-biler er alltid et hett samtaleemne. Det er et merke som tusenvis av bilførere stoler på, og som alltid har vært forbundet med et visst økonomisk nivå og sosial status. I dag presenterer de den nye logoen for "Alpina", deres luksuriøse undermerke som ikke er innen rekkevidde for alle, men som vi alle vil drømme om å eie en dag.

Dette merket vil bli plassert et sted mellom BMW og Rolls-Royce, og den nye logoen respekterer noen elementer fra originalen før den ble kjøpt opp av BMW, men har det "premium"-preget som man ser hos luksusmerker.

De karakteristiske eksteriørfargene, inkludert blått og grønt, vil bli beholdt, og det samme vil en redesignet versjon av Alpinas klassiske 20-eikers lettmetallfelger. Interiøret i fremtidige BMW Alpina-modeller vil også ha oppgraderte materialer som skiller seg fra BMWs standardmodeller.

BMW Alpina sier at de vil fortsette å tilby "eksepsjonell høyhastighetsytelse med eksepsjonell komfort", og et spesifikt fokus på langtursegenskaper vil bidra til å differensiere dem fra BMW M. Det nye BMW-merket beskriver sin målgruppe som "kjennere som setter pris på det eksepsjonelle".

Den første BMW Alpina-modellen forventes å bli avduket senere i år, med forventet salg i Storbritannia i 2027.

