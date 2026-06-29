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Tekken 8

Bob gjør sin gameplaydebut i Tekken 8

Bob er en av karakterene i sesong 3 av spillet.

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Tekken 8

Tekken 8

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En av Tekken-fansenes favorittkarakterer er tilbake, og ifølge hatten hans er han større enn noensinne. Bob, mannen som var så dyktig i kamp at han bestemte seg for å se om han var like dyktig med litt ekstra treverk, kommer til Tekken 8 denne sommeren.

Med en blanding av raske angrep og langsommere, mer ødeleggende trekk viser Bob at størrelse ikke er alt, mens han knuser noen av de sterkeste Tekken-fighterne i spilltraileren nedenfor. Han debuterer offisielt 19. august, etter at Kunimitsu sparket i gang sesong 3 denne våren.

Bob kommer også med flere kostymer, ikke bare den kule røde treningsdrakten sin. Kombinasjonen av skjorte og bukser med et slips med amerikansk ørn ser ut til å bli en fanfavoritt nesten umiddelbart, men han har mange ulike antrekk som spillerne kan bytte til mens de spiller. I tillegg fikk vi på slutten av traileren bekreftelse på den tredje karakteren i sesong 3, da Roger Jr. så ut til å ta opp kampen mot Leroy i Australias utmark. Roger Jr.s debut finner sted 11. oktober, under Evo France.

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