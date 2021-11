HQ

I går ble det bekreftet at Naruto: Shippuude-universet er på vei til Fortnite, men gigantspillet har selvsagt ikke tenkt å stoppe årets samarbeidskampanjer med andre franchiser der.

Siden Disney+ feirer to år i dag avslører de og Epic at Boba Fett også kommer til Fortnite fra og med klokken 01 den 25. desember siden The Book of Boba Fett har premiere fire dager senere.