Bobby Kotick: Bizarre Creations var en dårlig investering

I et nylig intervju på Grit-podcasten diskuterte den tidligere Activision Blizzard -sjefen Bobby Kotick selskapets tidligere oppkjøp, og nevnte ett som han anser som spesielt mislykket. Han kunne imidlertid ikke huske navnet på det, og beskrev oppkjøpet som "Selskapet som var... i Manchester, som lagde kjørespillet til Xbox, og det het...".

Dette refererer selvfølgelig til Bizarre Creations, det tidligere Liverpool-baserte studioet kjent for blant annet Project Gotham Racing, Blur og Geometry Wars, som (dessverre) ble kjøpt opp av Activision i 2007 for rundt 67,4 millioner dollar.

De var en av Storbritannias mest respekterte utviklere, men ble dessverre lagt ned av Activision etter at både Blur og James Bond 007: Blood Stone ble kommersielle skuffelser. Kotick reflekterte over oppkjøpet og bemerket at det var en feil som gikk imot selskapets prinsipper på den tiden, noe som også førte til at de måtte avskrive investeringen to år senere. Ifølge Kotick var det en "dyr lekse".

Hva er dine favorittminner fra Bizarre Creations mange spill, og kunne du tenke deg å se Project Gotham Racing gjenoppstå igjen?