Bohemia legger ned studioet bak DayZ

Det tok studioet hos Bohemia Interactive nærmere åtte år å få utviklet og utgitt DayZ, selv etter at de hadde store deler av spillets struktur allerede, da spillet er basert på en mod til Arma-serien. Selv etter denne lange utviklingsperioden klarte ikke spillet helt å få spesielt gode anmeldelser, og det er nå erstattet av andre og bedre spill på markedet.

Dette har gjort at studioet i Bratislava som har brukt all den tiden på å utvikle spillet, nå har blitt lagt ned. Dog holder Bohemia fast i at de vil fortsette å støtte spillet. De skriver følgende på Twitter:

"We recently closed our Bratislava studio. It was a mutual decision between management and studio leads, and we want to thank all team members for their contribution. This decision won't affect the future dev. of DayZ."

Prosjektets originale regissør, Dean Hall, avslørte nylig at han faktisk jobber på et nytt overlevelsesspill.