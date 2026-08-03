Booster Gold har blitt lagt ned til tross for at prosjektet tidligere hadde fått grønt lys

Da James Gunn og Peter Safran presenterte planene for DCU i januar 2023, var « Booster Gold et av prosjektene som ble lagt frem. Tanken var at det skulle bli en TV-serie som ville la oss følge en av de mindre kjente, men desto mer elskede DC-figurene: hovedpersonen Booster Gold.

HQ

Han er en sportsstjerne fra år 2442 som klarer å reise tilbake til vår tid etter å ha kommet over teknologi i et museum. Siden han allerede vet alt som kommer til å skje i verden og har tilgang til futuristisk utstyr, besitter han også superkrefter.

DC hadde sannsynligvis sett for seg en historie med elementer fra «Deadpool» og «Peacemaker», altså en ofte humoristisk og selvironisk fortelling med både ego og hjerte. Så sent som i april sa James Gunn at « Booster Gold fortsatt var i produksjon etter at en pilotepisode fikk grønt lys i fjor.

Nå har imidlertid seriens manusforfatter, David Jenkins, kunngjort at « Booster Gold ikke blir noe av. På Threads siterer han Mahershala Alis uttalelse om at Marvel avlyser «Blade» og legger til: «Min « Booster Gold blir ikke noe av.»

Vi kan bare spekulere i årsaken, men «Supergirl» var en stor kinofiasko, så kanskje Warner og DC for tiden er litt mer forsiktige med figurer som ikke har en stor fanbase?