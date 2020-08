Bør The Legend of Zelda: Skyward Sword komme til Switch?

Du ser på Annonser

Mandager er sjelden særlig interessante nyhetsmessig, så da kan vi like gjerne finne ut hva folk tenker om remastere på Nintendo Switch siden Amazon bestemte seg for å gjøre mange spente helgen som var.

En Nintendo Switch-utgave av The Legend of Zelda: Skyward Sword dukket nemlig opp på britiske Amazon med produktnummer og det hele i et par timer før den ble fjernet. I motsetning til den franske avdelingen bruker ikke britene å spøke om eller gjøre slike feil ganske ofte, så det er mulig at vi kan glede oss til mer enn Super Mario-remastere fremover.

Før dere går berserk og nevner at The Legend of Zelda fyller 25 år i 2021 er det greit å sette realistiske forventninger. For det første har Amazon som nevnt publisert en haug med falske spill de siste årene bare for å være slemme eller forberedt på eventuelle annonseringer. Samtidig skal vi ikke glemme at det bare har gått to år siden benektet lignende rykter om det veldig Wii Remote-fokuserte spillet. Iveren kan jo uansett ha vært nok til Nintendo at startet arbeidet med en Switch-utgave selv med The Legend of Zelda: Breath of the Wild II på vei.

Mye som taler både for og mot her altså, så jeg nøyer meg bare med å spørre hvilke The Legend of Zelda-spill du gjerne vil se på Nintendo Switch. Ocarina of Time, Majora's Mask, Skyward Sword, Twilight Princess eller hva?