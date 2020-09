Borderlands 3 kommer til PS5 og Xbox Series med mye ekstra

Du ser på Annonser

Jeg var nok ikke alene om å lukte lunten da Gearbox sa de ville gi oss spennende Borderlands 3-nyheter i kveld, men det er uansett greit å få det bekreftet.

Borderlands 3 vil altså komme til PlayStation 5 og Xbox Series-familien. Alle som allerede eier spillet på PS4 eller Xbox One vil få en av disse utgavene gratis, samt fortsette der de slapp siden lagringsfilene blir med også.

Her snakker vi ikke om en enkel port heller, for spillet vil kunne kjøres i 4K og 60 bilder i sekundet. I tillegg blir det mulig å spille fire stykker på samme skjerm eller ha to vertikalt. Sistnevnte skal også komme som en oppdatering til dagens konsoller.

Trodde du det stoppet der? Nope. Hver helt vil også få et nytt ferdighetstre og spillet skal få en ny hemmelig modus vi skal få se senere en gang. Planen er også å snakke om når crossplay kommer i samme slengen, så det er bare å glede seg. Den eneste dårlige nyheten er at vi ikke vet når noe av dette slippes, men nå er det i alle fall klart at mange ønsker oppfylles en gang i fremtiden.