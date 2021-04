Borderlands 3 og Marvel's Avengers blir PlayStation Now-spill

Du ser på Annonser

Microsoft overrasket hele spillindustrien på fredag da de annonserte at MLB The Show 21 vil lanseres rett på Xbox Game Pass den 20. april, så mange har lurt på om Sony ville gjøre noe lignende på PlayStation Now. Det blir ikke tilfellet, men utvalget er uansett relativt bra.

For det er Borderlands 3, Marvel's Avengers og The Long Dark som blir en del av PS Now i morgen. De to førstnevnte blir der ikke lenge da, for Marvel's Avengers vil knipses bort den 5. juli mens Borderlands 3 fjernes den 29. september.

Den gode nyheten er at du kan spille disse tre og de hundrevis av andre spillene på tjenesten gratis, for fra og med onsdag kan alle som ikke allerede er medlemmer prøve PlayStation Now gratis i en uke. Dermed får du en flott mulighet til å sjekke ut selv om tjenesten fortjener mer skryt enn den får eller ei.