Borderlands 4 blir forbedret med gratis juleinnhold og et nytt oppdrag

HQ

Hvis du føler at du begynner å bli ferdig med Borderlands 4, Gearbox har noen gode nyheter for deg i dag. Neste år vil de begynne å gi ut de lovede utvidelsene, og det er derfor de nå lanserer oppdateringen Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day.

I tillegg til noen tekniske rettelser (se lenken til oppdateringslisten nedenfor), er det også noe nytt innhold, generelt med juletema, og et nytt oppdrag. Denne gratis utvidelsen påvirker ikke de som har kjøpt deluxe-utgavene eller Bounty Pack Bundle, da det i stedet vil bli lagt til en femte pakke neste år, slik at du får det du har betalt for.

Sjekk ut traileren nedenfor, og du finner hele oppdateringslisten ved å klikke her.