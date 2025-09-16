Borderlands 4 er intet mindre enn en braksuksess - to millioner solgte eksemplarer siden lanseringen

HQ

Sinte spillere og skarp kritikk over spillets dårlige optimalisering ser ikke ut til å ha bremset Borderlands 4s enorme suksess. Ikke engang en rekke oppsiktsvekkende uttalelser fra Gearbox-sjef Randy Pitchford kan avspore fremdriften, ettersom ferske tall fra Alinea Analytics avslører at looter-shooteren allerede har håvet inn over 150 millioner dollar og solgt rundt to millioner eksemplarer - mer enn halvparten av dem på Steam.

Denne milepælen betyr også at Borderlands-franchisen nå har passert den magiske grensen på 100 millioner solgte eksemplarer siden det aller første spillet ble lansert for mange år siden. Det er en imponerende rekord som befester Borderlands som en av de mest suksessrike action-RPG-seriene gjennom tidene. Og turen er langt fra over: Neste måned kommer Borderlands 4 til Switch 2, en lansering som nesten helt sikkert vil gi salget et nytt stort løft.

Så hatten av for Gearbox -Borderlands 4 er intet mindre enn en braksuksess.