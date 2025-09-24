Borderlands 4 er Nintendo Switch 2 versjon har blitt forsinket på ubestemt tid

HQ

Med tanke på de tekniske problemene som Borderlands 4 spillere har rapportert om på PC, PlayStation 5 og Xbox Series X / S, er det ikke akkurat mye av en overraskelse å høre at Nintendo Switch 2-versjonen av spillet ikke vil treffe den foreslåtte utgivelsesdatoen 3. oktober.

I et innlegg på X forklarer Gearbox at lanseringen har blitt utsatt på ubestemt tid, en avgjørelse de "ikke tar lett på" og noe som skjer for å sikre at spillet får "ekstra tid til utvikling og finpussing" ettersom de "er forpliktet til å sikre at vi leverer en best mulig opplevelse til fansen vår".

Med denne forsinkelsen i tankene, og tilsynelatende ikke en kort en i det hele tatt, har forhåndsbestillinger for versjonen på Switch 2 blitt kansellert, og refusjoner vil skje automatisk for digitalt salg fra og med 26. september. Fysiske kjøpere må kontakte den aktuelle forhandleren.

Når det gjelder når Switch 2-versjonen kan lanseres, oppgir Gearbox at den har til hensikt å debutere versjonen omtrent samtidig som den bringer cross-save til alle versjoner av Borderlands 4, men når det gjelder en fast dato, er alt vi blir fortalt følgende :

"Vårt håp er også å tilpasse denne utgivelsen bedre med tillegget av krysslagring, som vi jobber med og erkjenner at er veldig viktig. Vi vil oppdatere dere alle om den nye utgivelsestidspunktet når vi har justert planene våre fullt ut."

Gearbox avslutter med å legge til: "Vi setter stor pris på tilbakemeldingene, støtten og tålmodigheten fra fansen og samfunnet vårt. Det er virkelig det som holder oss i gang."