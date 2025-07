Borderlands 4 for Switch 2 kommer tidligere enn forventet

HQ

Vi har lenge visst at Borderlands 4 vil bli utgitt 12. september for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S / X. Men det kommer også til Switch 2, og det har bare blitt sagt at spillet vil komme etter de andre versjonene, men fortsatt bli lansert i løpet av 2025.

Nå er det endelig satt en utgivelsesdato, og via Bluesky viser det seg at ventetiden blir kortere enn fryktet. Den 3. oktober, nøyaktig tre uker senere, er det på tide for Switch 2-utgaven å vise hva den bringer til bordet. Vi vet allerede at cross-play vil bli støttet mellom alle formater, så det er all grunn til å tro at Borderlands 4 vil ha et stort og levende fellesskap som stort sett alle spillere kan ha glede av.