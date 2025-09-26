Borderlands 4 har nå endelig en glidebryter for synsfelt på PS5 og Xbox Series X / S

HQ

Gearboxs siste oppdatering for Borderlands 4 har kommet, og for spillere på PS5 og Xbox Series X / S er det uten tvil en å ta hensyn til. Vi sier dette fordi en synsfeltglidebryter er lagt til for spillet på konsoller, noe som skal gjøre det litt enklere å spille tittelen, og for de som lider av bevegelsessyke i spill, litt mindre ubehagelig også.

Denne oppdateringen er ganske fullpakket, da den også introduserer en rekke andre tekniske og ytelsesjusteringer, alt før du introduserer en rekke rettelser for de forskjellige Vault Hunters og utstyr, noe som betyr at noen av de bygningene du hadde i tankene nå kan fungere som tiltenkt.

Oppdateringen er ganske lang, så husk å gå over her for å lese den i sin helhet, og for videre lesing om Borderlands 4, ikke gå glipp av vår anmeldelse og vår praktiske guide for å låse opp Ultimate Vault Hunter 1-5.