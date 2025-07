Borderlands 4 er ferdigutviklet og klart for lansering i september

HQ

Det ser ut til at arbeidet med Borderlands 4 virkelig har gått etter planen. Ikke bare har spillet trukket utgivelsesdatoen fremover, men det har også gått gull godt over en måned før lansering. Gearbox kunngjorde fullføringsstatusen for spillet på sosiale medier, hvor det nå ser ut til at alt vi trenger å gjøre er å vente på at utgivelsesdatoen skal komme.

Hva betyr det å gå gull? Vel, i lekmannsbetingelser betyr det at spillet i utgangspunktet er ferdig. Alt hovedarbeidet er fullført, og mens oppdateringer senere vil eliminere noen feil og øke ytelsen, er spillet i en tilstand som er klar til å bli gitt ut til publikum.

Som Randy Pitchford forklarer, hadde "going gold" tidligere en egen referanse til måten spill ble fullført på da de bare ble spilt på plater. "Når vi var klare, sendte vi inn en versjon av spillet som en kandidat til å bli den 'endelige' versjonen", skrev han. "Den første parten ville motta spillet og lage masterplater som de ville kjøre gjennom testene sine og forhåpentligvis godkjenne det for lisensiering og produksjon."

"Når førsteparten godkjente versjonen, lagde de en ny masterkopi av programvaren som ble sendt til produsenten av fysiske medier for å bli replikert på platene som skulle pakkes og selges til kundene," fortsatte han. "Disse master-diskene var bokstavelig talt gullfargede."

Selv om gullskiver kanskje ikke er involvert i dagens spillutviklingsprosess, har uttrykket festet seg, og vi er glade for det. Det er fint å ha en måte for et spill å si at det er ferdig på, uten at utvikleren bare sier <em>"hei, vi er ferdige". <em>Det gir oss litt glans i livene våre.

Borderlands 4 lanseres 12. september for PC, PS5 og Xbox Series X/S. En Nintendo Switch 2-versjon lanseres 3. oktober.