Borderlands 4 lanseres i september

Et av de største spørsmålstegnene rundt 2025 i videospillsektoren er hvordan Take-Two Interactive vil håndtere sine tre store lanseringer. Mange har antatt at Mafia: The Old Country vil komme først og sannsynligvis en gang i løpet av sommeren, og at Grand Theft Auto VI og Borderlands 4 må finne ut hvordan de skal finne plass til hverandre i høst- og ferieperioden, forutsatt at den ene ikke blir skjøvet helt ut av 2025.

Vel, i den saken vet vi nå at Borderlands 4 kommer i år som forventet, og at spillet kommer spesifikt 23. september. Dette ble nettopp kunngjort i State of Play -sendingen, der Gearbox også bekreftet at looter-shooter også vil få en dedikert State of Play -showcase en gang i løpet av våren, som vil vise frem mer av det lovende gameplayet.

Foreløpig kan vi bare legge til at PlayStation Blog-artikkelen dedikert til spillet hevder: "Beveg deg over grenselandet som aldri før - dobbelthopp, gliding, unnvikelse, fastpunktsgrep og mer - og del ut død fra alle retninger.

"Borderlands 4 er vårt mest ambisiøse spill til dags dato, og gir deg mer plyndring og skyting enn noen gang før. Teamet vårt har jobbet så hardt, og vi gleder oss til å dele det med dere!"

Inntil vi vet med sikkerhet når State of Play vil skje, må du huske å se utgivelsesdatoen avsløre traileren nedenfor, og sørg også for å gi oss beskjed i kommentarene hva du tror Borderlands 4s septemberlansering betyr for GTA VI. Vil Rockstars tittel fortsatt lanseres i 2025, eller vil den bli presset til tidlig 2026? La oss få vite hva du tenker.