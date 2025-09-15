Borderlands 4 oppdateringen er på plass, men PC-kaoset fortsetter

HQ

Gearbox rakk så vidt å slippe Borderlands 4 før rapporter om ytelsesproblemer begynte å strømme inn, og PC-spillere led tydeligvis mest. Selv om Gearbox' egen sjef på forhånd advarte om at spillet ville bli krevende, var det få som forventet at problemene skulle være så omfattende. Og til tross for at studioet nå ruller ut en første oppdatering som skal ta tak i det verste, er det fortsatt langt igjen til ro.

Oppdateringen, som for øyeblikket bare er tilgjengelig på PC, sies å forbedre stabiliteten på tvers av "et bredt spekter av datamaskiner", ifølge Gearbox. Imidlertid må alle som justerer grafikkinnstillingene sine tåle en full shader-rekompilering - en prosess som kan ta opptil 15 minutter. Konsollspillere må vente; det er fortsatt ikke noe ord om når PlayStation- og Xbox-versjoner vil motta oppdateringen, selv om disse plattformene også lider av krasj og stamming.

Gearbox peker også Nvidia-brukere til en offisiell "Borderlands 4 NVIDIA Optimization Guide" med anbefalte innstillinger og den nyeste Game Ready Driver 581.29. Det høres lovende ut, men mange Steam-brukere hevder at oppdateringen ikke har hjulpet. Noen rapporterer om vedvarende krasj, andre sier at spillet nå hakker mer enn før, og noen få har til og med mistet karakterskinnene sine.

Gearbox har ennå ikke kommentert disse nye problemene, men lover flere oppdateringer i fremtiden.