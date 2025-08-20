Borderlands 4-produsent Randy Pitchford om spillets siste boss: "En ekte, skikkelig skurk"

HQ

Under Gamescom Day 1-runden vår støtte vi selvfølgelig på den alltid gåtefulle, alltid underholdende og alltid lidenskapelige Randy Pitchford fra Gearbox Studios, og i intervjuet vårt fortalte han oss litt mer om hovedskurken i spillet, The Timekeeper. Randy var nøye med å understreke det faktum at Handsome Jack var ond, men morsom - mens den nye hovedskurken er en trussel, en ren og ond skurk som ikke tar fanger.

- Hvordan begeistrer du spillerne med nye, minneverdige skurker?

"Hør her, når du er involvert med den bokstavelig talt største skurken noensinne i et videospill, Handsome Jack, er det ganske vanskelig å overgå det. Med Borderlands 4 har vi ikke engang prøvd å angripe det fra det synspunktet. Handsome Jack var på en måte morsom, og du hatet ham og likte ham på samme tid. Det var veldig vanskelig å gjøre. Med denne skurken ble vi seriøse, vi ble mørke. Denne fyren tuller ikke. The Timekeeper er en ren skurk, en ekte skurk i ordets reneste forstand, og det kommer til å kreve mye av deg for å ta ham."

