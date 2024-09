Borderlands 4 vil få spilleren til å føle at de betyr noe

HQ

Under et nylig panel på PAX West diskuterte noen av teamet bak Borderlands 4 hva slags retning de ønsker å ta tittelen i, spesielt med tanke på hvordan spillerne vil samhandle med verden rundt dem.

Narrative Director Sam Winkler sa: "Med Borderlands 4 ønsker vi å bringe det tilbake til spilleren. Vi vil sørge for at spilleren og hvelvjegerne er de sentrale karakterene i historien vår.

"Vi vil sørge for at verden er reaktiv, at verden er jordnær. Selv om vi beholder humoren som gjør at mange kommer tilbake til serien vår, vil vi sørge for at den er situasjonsbetinget, at den oppstår naturlig.

"Så mens vi bygger disse karakterene, sørger vi alltid for at de har sterke personligheter, at de vil reagere forskjellig på ulike situasjoner, og at vi ser effekten av det."

Senior Product Producer Anthony Nicholson la til at "følelsen av at du er den som driver ting fremover og får ting tatt hånd om, i stedet for å være med på en tur" er det de sikter mot i spilleropplevelsen.

Det er fint å vite at teamet er klar over den ofte memede dialogen franchisen har fått rykte på seg for, og at de har tatt skritt for å i det minste prøve å endre det.