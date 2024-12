Borderlands 4 vil ha støtte for krysspilling

HQ

Som du vet ble Borderlands 3 utgitt uten cross-play, men det ble det til slutt lagt til. Imidlertid vil Borderlands 4 inkludere denne funksjonen fra første dag, slik at du kan glede deg over spillet med venner på tvers av forskjellige plattformer, noe som absolutt er spennende nyheter.

Dette bekreftes av Gearbox-grunnlegger Randy Pitchford selv i et nylig intervju med Famitsu. Tidligere har det også blitt bekreftet at det vil være mindre toaletthumor og støtte for delt skjerm for to spillere. Det er ingen offisiell utgivelsesdato for Borderlands 4 ennå, men hvis alt går som planlagt, kan vi forvente det en gang neste år.

Gleder du deg til å spille Borderlands 4?