Forvent mindre toaletthumor i Borderlands 4

Selv om Borderlands 3 er et underholdende spill vil de fleste være enige om at Borderlands 2 er høydepunktet i serien så langt. Del tre ble utgitt syv år etter del to, og det ble jevnlig rapportert om problemer med utviklingen, og da det først ble utgitt mente mange at humoren var for billig og påtvunget med for mye fokus på popkulturelle referanser.

Hvis du er blant dem som følte det slik, kommer nå regissøren for den kommende Borderlands 4, Sam Winkler, med gode nyheter via sosiale medier. I en diskusjon med andre brukere skriver han eksplisitt at det blir mindre toaletthumor og tilsynelatende en tilbakevending til det som gjorde Borderlands 2 så bra.

Winkler legger senere også til at han har stor tillit til de ansattes sans for humor, noe som forhåpentligvis vil resultere i et hysterisk morsomt eventyr :

"Borderlands 4 er vårt mest ambisiøse spill hittil. I den forbindelse er jeg glad for å kunne si at jeg har fått jobbe med noen av de morsomste menneskene jeg kjenner som kontraktsforfattere."

Borderlands 4 vil bli utgitt i 2025, men vi har dessverre ikke noe mer spesifikt lanseringsvindu enn det.