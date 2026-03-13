Borderlands 4s første historie DLC, ny Vault Hunter kommer 26. mars

HQ

Den første historiepakken DLC for Borderlands 4, Mad Ellie and the Vault of the Damned, har nå en utgivelsesdato. Vi visste at den skulle komme ut i mars 2026, og bringe en helt ny Vault Hunter å spille som med den, men nå vet vi at DLC vil komme 26. mars, i underkant av to uker unna i skrivende stund.

Stilet som et kosmisk skrekkeventyr, vil vi slå oss sammen med Ellie og våge oss over et nytt kart, The Whispering Glacier. Det har nye historieoppdrag, sideoppdrag, aktiviteter og mer. Det er to nye store sjefskamper, flere fiendetyper og seksten minibosser å kjempe mot i denne selvstendige historiepakken.

"En ondsinnet kosmisk entitet truer Kairos, og galskapen henger igjen i den iskalde vinden. Slå deg sammen med den modige Ellie - en ekstraordinær mekaniker og datter av Moxxi - på et oppdrag for å ødelegge en fremmed monolitt og komme inn i det forbannede Vault of the Damned", står det i DLC-beskrivelsen. "Tross den iskalde ødemarken i The Whispering Glacier, en frossen vidde full av skrotter fra forlatte skip og mørke hemmeligheter. Selv om du kan komme til å se og drepe ting som det aldri var meningen at dødelige skulle være vitne til, må du ikke frykte, for den særegne innehaveren Mancubus Bloodtooth er din ydmyke guide gjennom alt det utenomjordiske."

For å starte DLC-en må du ha fullført de fire første oppdragene i hovedkampanjen på Borderlands 4, og deretter finner du et nytt hovedoppdrag tilgjengelig i Zadras laboratorium. Hvis du vil spille som den nye Vault Hunter C4SH, og starte et helt nytt løp, kan du også starte DLC-en som hovedkampanjen fra bunnen av.