Borderlands 4s første store historiepakke og ny Vault Hunter skissert i 2026 veikart

HQ

Hvis du trodde at eventyrdagene dine på Kairos hadde kommet til en slutt, er du i sjokk, da Borderlands 4 har avslørt ganske mye innhold som kommer i 2026. Vi har visst en stund at den første ekstra Vault Hunter, C4SH, ville komme i Q1 2026, og selv om vi ikke har en fastere dato, vet vi når mye annet innhold er planlagt å bli utgitt.

Via Borderlands ' offisielle nettsted vil den nye 2026-veikartet se oss få Bounty Pack 2: Legend of the Stone Demon, og spillets første Story Pack: Mad Ellie and the Vault of the Damned, i Q1. Den første Story Pack er når C4SH kommer. I 2. kvartal får vi en raidboss og Takedown som gratis innhold, i tillegg til den tredje dusørpakken.

Så i 3. kvartal varmes ting opp igjen da Borderlands 4 planlegger å gi oss Bounty Pack 4 & 5, samt spillets andre Story Pack. Flere forbedringer og funksjoner skal presses inn sammen med alt dette innholdet, inkludert støtte for cross-save, tidsbegrensede arrangementer, sluttspillaktiviteter og mer.