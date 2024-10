Borderlands-fan med dødelig kreft ønsker å se Borderlands 4

HQ

Gearbox-sjefen Randy Pitchford bød på en historie med både tristhet og varme i helgen etter at han ble varslet via sosiale medier om at Caleb McAlpine, en 37-åring med terminal kreft i stadium 4, sa at han var en "die hard Borderlands-fan" med et stort ønske.

Prognosen er at McAlpine i beste fall vil leve i to år hvis behandlingen fungerer optimalt, og i verste fall i syv måneder. Hans håp er derfor å få se det fjerde Borderlands-spillet før hans tid kommer, og Pitchford virker fast bestemt på å få dette til å skje.

På X skriver Pichford at "Caleb og jeg chatter nå via e-post, og vi skal gjøre alt vi kan for å få noe til å skje", noe som forhåpentligvis betyr at McAlpine kan se eller kanskje til og med prøve Borderlands 4, som ellers vil bli utgitt på en ubekreftet dato i 2025. Vi krysser fingrene for at dette faktisk blir noe av, og tar av oss hatten for et flott initiativ.

Lykke til, Caleb McAlpine!