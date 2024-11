Borderlands-filmen fikk spillene til å selge bedre

HQ

Når vi oppsummerer filmåret 2024 er det tre hete kandidater til verste flopp, nemlig The Crow, Joker: Folie à Deux og Borderlands. Alle disse krasjet på kino, og forsvant raskt ut av folks bevissthet.

I Borderlands sitt tilfelle hadde i alle fall floppen noen positive bieffekter. I den nyeste kvartalsrapporten fra Take-Two avslører administrerende direktør Strauss Zelnick at filmen fikk salget av Borderlands-spillene til å øke:

"Når det gjelder Borderlands, trenger vi egentlig ikke å bryte ut bidraget fra filmen, for selv om det var økonomisk positivt, var det ikke vesentlig for resultatene våre. Selv om filmen var en skuffelse, bidro den faktisk til katalogsalget vårt, så det er et tegn på at det å lage en film eller en TV-serie basert på vår IP av svært høy kvalitet kan øke katalogsalget, og det kan være en god ting."

Selv om Borderlands -filmen sannsynligvis aldri vil få en oppfølger, kommer Borderlands 4 neste år, så fansen har definitivt mye å se frem til.