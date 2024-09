Borderlands tjente bare 31 millioner dollar på verdensbasis

HQ

Er Borderlands tidenes største flopp? Den fortjener absolutt å være med i samtalen. Til tross for Oscar-vinnende Cate Blanchett og noen andre store Hollywood-navn, beviste dataspillfilmatiseringen at ikke alle spillfilmer kommer til å bli gode fra nå av.

Ifølge data fra The Numbers (via Forbes) klarte Borderlands å tjene inn ... trommevirvel, takk ... 31 millioner dollar på verdensbasis ved slutten av kinoløpet. Med et budsjett på rundt 115 millioner dollar, er det litt over en fjerdedel tilbakebetalt i billettsalg.

Filmen ble selvfølgelig utgitt på digitale plattformer og kunne tjene mer penger der, men det er likevel usannsynlig at den noen gang vil bli ansett som mer enn en flopp. Hvis du forventet at et filmatisk univers skulle starte her, kommer det dessverre ikke til å skje. Men hei, i det minste lanseres Borderlands 4 neste år.