Borderlands Regissøren vil at du skal "slå av hjernen" når du ser filmen

HQ

Hostel Regissør Eli Roth er egentlig ikke kjent for å lage dramatiske og interessante filmer av ypperlig kvalitet, ikke etter filmer som Hostel II, Cabin Fever og Death Wish, men til tross for dette fikk han tilbud om å regissere filmversjonen av Gearbox' hyperpopulære spillserie, og nå som vi har sett den aktuelle filmen, er vi helt sikre på at han var feil valg for jobben.

For Borderlands er avskyelig. En av årets dårligste filmer så langt og noe som føles mer som en parodisketsj enn noe annet. Roth selv sier imidlertid i en uttalelse at det er mulig å sette pris på filmen, så lenge man slår av hjernen og ikke tenker.

Eli Roth på Borderlands:"Jeg har alltid ønsket å gjøre noe som dette som var stort og morsomt og sprøtt, der du bare slår av hjernen, tar en bøtte popcorn og ler deg i hjel."

Her kan du lese Gamereactors anmeldelse.