Borderlands risikerer å bli en av de største filmfloppene noensinne

Ingen forventet at Eli Roths filmatisering basert på Borderlands skulle bli en stor kinosuksess, og kritikken fra en stort sett samlet presse har vært knusende. Mange har til og med beskyldt den for å være årets desidert dårligste film, noe som i all ærlighet må sies å være en bragd ettersom den konkurrerer med (blant annet) Madame Web om den ikke alt for ettertraktede tittelen.

Resultatene fra åpningshelgen taler også for seg selv. Det ser ut til at det ikke var mange som var interessert i å se Borderlands. Totalt har helgen bare innbrakt 16,5 millioner dollar på verdensbasis, en ren katastrofe for en film hvis produksjonsbudsjett til slutt endte på 115 millioner dollar. Da er ikke markedsføringskostnadene regnet med.

Borderlands Dermed risikerer filmen å bli en av de største floppene noensinne, med mindre det skjer et mirakel i løpet av de kommende ukene, og vi er ærlig talt ikke spesielt overrasket.

Takk, Variety.