Boston Breach signerer MajorManiak

Michael "MajorManiak" Szymaniak har hatt en ganske gal Call of Duty League karriere, da spilleren startet med Atlanta Faze og hadde en sesong som var nesten perfekt (før han tapte mesterskapet på slutten av sesongen til Dallas Empire). Etter denne katastrofen og Call of Duty som deretter skiftet fra en konkurranseliste med fem spillere til en med fire spillere, bestemte Faze seg for å løslate MajorManiak, og han signerte for Florida Mutineers i stedet. Dette gikk ikke så bra, for etter noen måneder ble han også løslatt fra laget, og siden den gang har han slipt på North American Challenger League.

Men det ser ut til at MajorManiak endelig er klar til å returnere til de store ligaene, ettersom Boston Breach nå har signert MajorManiak til laget sitt, hvor han vil bli med i den aktive oppstillingen og se Nathaniel "Pentagrxm" Thomas flytte til vikarrollen.

Vi får se om denne signeringen vil fungere for Breach snart når kvalifiseringskampene for den fjerde og siste CDL Major starter den kommende helgen, med Breach som møter Minnesota Rokkr og Los Angeles Thieves i løpet av de neste dagene.