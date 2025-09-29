Bowers & Wilkins Px8 S2

Bowers & Wilkins er nå i gang med andre generasjon av Px8 over-ear-hodetelefonene, og de har allerede forbedret designet. Det er ikke en fullstendig overhaling, men hodetelefonene er slankere, slankere og ærlig talt mer elegante. For meg er den største forbedringen passformen. Disse hodetelefonene kommer kanskje bare i to farger, men de har en av, om ikke den beste passformen blant dagens high-end ANC-hodetelefoner på markedet.

HQ

Som forventet er kablene stoffkledde og forankret i aluminiumsarmer som holder ørekoppene, som er pakket inn i Nappa skinn. Det er premium hele veien: nydelig, lekkert og priset deretter til €729, som er omtrent dobbelt så mye som det de fleste forbrukere vil anse som "premium". Det er likevel billig sammenlignet med noen av Bowers & Wilkins' høyttalermodeller, som kan koste 55 000 euro, og det er ikke engang deres dyreste.

Bortsett fra at dette er en av de flotteste hodetelefonene jeg har sett på mange år, er min eneste virkelige kritikk plastknappene på siden av ørekoppene. De passer rett og slett ikke til resten av konstruksjonen. Det føles som om noen bestemte seg for å ta noen snarveier, selv om resten er vakkert forfinet metall. Til denne prisen burde knappene absolutt ha vært i aluminium. Hvis du har råd til ørekopper med minneskum og en hodebøyle i aluminium, har du også råd til noen ekstra gram metall på kontrollene.

Det viktigste er selvfølgelig lyden, og B&W skuffer ikke. Disse hodetelefonene har full støtte for 24-bits lyd, inkludert aptX Lossless, aptX HD og aptX Adaptive kodeker.

Dette er en annonse:

ANC drives av et mikrofonarray med åtte mikrofoner. I et vanlig kontormiljø er passiv støyreduksjon ofte nok, men når noen for eksempel bruker et pressluftbor utenfor vinduet, er det svært imponerende å redusere det brølet til en mild bakgrunnsbrumming. Det proprietære ANC-systemet, kombinert med ADI PureVoice stemmeavvisning, er overraskende effektivt. Når det er sagt, påvirker ANC lydkvaliteten, men bare litt. Uten ANC høres musikken mer levende ut, med større atmosfære og et utvidet lydbilde. Selv om karbondriveren er den samme, har forsterkeren, DSP-enheten, fjæringen, svingspolen og andre elementer blitt oppgradert.

ANC og EQ styres via B&W Music -appen, der funksjonen er merket som "TrueSound". Selv om jeg ikke er tilhenger av å installere enda en app på telefonen, er denne appen intuitiv, enkel og behagelig å bruke. Senere i år vil B&W også introdusere sin egen romlige lyd, samt LE-støtte via OTA-oppdateringer.

Batterilevetiden er oppgitt til 30 timer, og er svært nær mine virkelige resultater, selv med ANC satt til maksimum. Det er sjelden å se et selskap gi et konservativt estimat i stedet for et altfor optimistisk. Pakken inkluderer en hard bæreveske. Øreklokkene og hodebøylen kan byttes ut, men det må likevel gjøres på et autorisert servicesenter.

Dette er en annonse:

Lydkvaliteten er langt over det du kan forvente av et mainstream-produkt. Det er ekte oppløsning, med lydbilde, bass og dynamikk som kommer nærmere et par ordentlige høyttalere enn nesten noen annen forbrukerhodetelefon. Diskantgjengivelsen har klang og detaljer, mellomtonen er sammenhengende og slagkraftig uten å høres usammenhengende ut, og den generelle presentasjonen er raffinert og balansert. Selv om den ikke helt har den luftige åpenheten til hodetelefoner med åpen bakside, er den langt bedre enn de fleste konkurrentene i sin klasse, selv om prisen selvfølgelig gjenspeiler det.