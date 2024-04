Boy Kills World vist i svært voldelig trailer

Ensomme borgervernere i stilistiske actionfilmer har vært svært populære i mange år nå, og senere denne måneden er det tid for enda en når Boy Kills World har premiere 26. april. Her spiller Bill Skarsgård (best kjent som Pennywise i It) tittelfiguren Boy, som er alene og sårbar etter et grusomt angrep fra Hilda Van Der Koy (Famke Janssen).

Men til tross for at han er både døv og stum blir Boy opplært til å bli en vandrende dødsfelle av en mystisk mentor, og som du kan forestille deg er det etter hvert på tide å ta et oppgjør med dem som har skadet ham. Det høres kanskje ikke så farlig ut, men en ny trailer avslører et helt nytt nivå av underholdningsvold.

Se selv nedenfor, så skjønner du hva vi mener.