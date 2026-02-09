Brad Pitt trekker seg unna rampelyset for å bli en Hollywood-fikser i The Adventures of Cliff Booth

2026 blir året da Brad Pitt vender tilbake til en av sine mest kjente moderne roller, den Oscar-vinnende karakteren Cliff Booth fra Once Upon a Time in Hollywood. Dette vil skje i form av en oppfølgerfilm som kommer til Netflix, kjent som The Adventures of Cliff Booth, som selv om den ikke er regissert av Quentin Tarantino, er formet etter et manus skrevet av den berømte regissøren.

Prosjektet har ennå ikke fåttnoen fast premieredato, men Entertainment Tonight har fått tilgang til en første trailer for The Adventures of Cliff Booth for å gi en forsmak på hva den vil by på, og hvordan Pitts rollefigur vil samarbeide med Elizabeth Debicki i sin nye stilling som fikser for noen av Hollywoods elite. Når det gjelder de andre stjernene som er involvert i serien, er noen store navn tilknyttet, inkludert Yahya Abdul-Mateen II (ikke som Wonder Man, hvor briljant og meta det enn måtte være...), Carla Gugino, Timothy Olyphant, Holt McCallany, Scott Caan, Peter Weller, med flere.

Vi forventer at filmen kommer til Netflix i 2026, så følg med for en ny oppdatering som låser premieren, og sjekk ellers ut traileren nedenfor.