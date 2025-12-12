LIVE
      Order of the Sinking Star
      Braid-skaperens nye spill er et puslespill med over 1400 gåter

      Order of the Sinking Star kommer neste år.

      Braid- og The Witness-utvikler Jonathan Blow har avslørt sitt nye spill på The Game Awards som vi forventet, og likevel har det på en eller annen måte også klart å være noe utover det vi kunne ha forventet.

      Order of the Sinking Star Witness er et kommende puslespill som viste frem mange interessante og livlige miljøer og rutenettbasert kartstruktur. Videre fikk vi vite at over 1400 gåter vil være med i Order of the Sinking Star, bygget over ti års utvikling.

      Ta en titt på traileren nedenfor, og hold utkikk etter Order of the Sinking Star neste år.

