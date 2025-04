Braketten er satt for 2025 Call of Duty League's tredje Major

HQ

Den nest siste Major for sesongen 2025 Call of Duty League er over oss. Etter noen ukers konkurranse og action er braketten nå låst inn og satt for Miami Heretics-vert Major III, som vil skje kommende helg mellom 24. og 27. april.

Med en båtlast av CDL Points på tilbud, har braketten nå seedet de åtte beste lagene fra kvalifiseringskampene og de fire dårligste i en Winners og en Elimination brakett. Den første runden av førstnevnte vil skje 24. april og den første runden av sistnevnte vil følge 25. april, alt før de neste par rundene av begge skjer 26. april, og setter opp de siste par eliminasjonsrundene og den store finalen 27. april. Med mye planlagt, kan du se braketten og de seedede lagene nedenfor.

Vinnere runde 1:



Los Angeles Thieves vs. Carolina Royal Ravens



Miami Heretics vs. Toronto Ultra



Boston Breach vs. OpTic Texas



Vancouver Surge vs. Atlanta Faze



Elimineringsrunde 1:



TBC mot Minnesota Rokkr



TBC vs. Los Angeles Guerrillas M8



TBC vs. Vegas Falcons



TBC vs. Cloud9 New York



Hvem tror du vil vinne Major III?