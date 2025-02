Braketten er satt for Call of Duty League's Minor II-turnering

HQ

En av de store endringene som Activision gjorde for sesongen 2025 Call of Duty League var å øke antall turneringer tilgjengelig i kalenderåret. Dette betydde en reduksjon i etapper, ned fra fem til fire, men nesten dobbelt så mange faktiske knockout-turneringer, ettersom hver etappe nå ikke bare har en Major men en Minor også. Siden vi er et par uker inn i sesongens andre etappe, har braketten blitt satt for Minor II -turneringen.

Med et knockout-format uten sikkerhetsnett kan vi forvente en åttendedelsfinale, en kvartfinale, en semifinale og en stor finale. Med dette i bakhodet og med Minor II planlagt mellom 28. februar og 2. mars, ser braketten for øyeblikket ut som følger.

R16 den 28. februar:



Los Angeles Guerrillas M8 vs. Miami Heretics



Vegas Falcons vs. OpTic Texas



Vancouver Surge vs. Boston Breach



Cloud9 New York vs. Minnesota Rokkr



Kvartfinale 1. mars:



Vinneren av LA/Miami mot Carolina Royal Ravens



Vinneren av Vegas/Texas mot Atlanta Faze



Vinneren av Vancouver/Boston mot Toronto Ultra



Vinneren av New York/Minnesota mot Los Angeles Thieves



Semifinaler og den store finalen 2. mars:



Vinneren av kvartfinale 1 mot vinneren av kvartfinale 2



Vinneren av kvartfinale 3 mot vinneren av kvartfinale 4



Vinneren av semifinale 1 mot vinneren av semifinale 2



Vinneren av Minor II vil reise hjem med enda flere Call of Duty League Points, noe som vil bli avgjørende for å sikre Championship Weekend kvalifisering ved sesongslutt.