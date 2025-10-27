Braketten er satt for Overwatch Champions Series 2025 verdensfinale

HQ

De forskjellige regionale ligaene for 2025 Overwatch Champions Series er nå i bøkene. I løpet av den siste helgen ble divisjonene EMEA, Nord-Amerika, Asia og Japan vs. Stillehavet avsluttet, noe som betyr at vi nå vet de bekreftede 12-lagene for World Finals i slutten av november, og likeledes hvordan hver har blitt seedet inn i dobbelteliminasjonsbraketten.

Som det ser ut, får fire lag en bye i første runde for å vinne hver av de større og mer konkurransedyktige regionale ligaene. Dette inkluderer Twisted Minds for EMEA, Team Liquid for Nord-Amerika, Crazy Raccoon for Korea og Weibo Gaming for Kina. Resten av lagene, inkludert lagene på andreplass i hver av de nevnte regionene, må kjempe i første runde, som er seedet på følgende måte.

OWCS World Finals 2025 første runde match-ups:



Spacestation Gaming vs. Team Peps



Al Qadsiah vs. Geekay Esports



Team CC vs. T1



Team Falcons vs. Varrel



Når det gjelder andre runde, er dette også seedet som følger:



Crazy Raccoon vs. Vinneren av Spacestation/Peps



Weibo Gaming vs. Vinneren av Qadsiah/Geekay



Twisted Minds vs. Vinneren av CC/T1



Team Liquid vs. Vinneren av Falcons/Varrel



Ettersom det er en dobbel elimineringsturnering, kan hvert lag tape ett spill og fortsette å holde seg i live, men å tape et sekund vil føre til at de blir slått ut. Arrangementet starter 26. november og avsluttes 30. november, alt på DreamHack Stockholm.

Hvem ser du på som favoritt til å vinne World Finals?