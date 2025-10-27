Braketten er satt for Overwatch Champions Series 2025 verdensfinale
Vi kjenner nå de 12 deltakende lagene til turneringen som er planlagt i slutten av november.
De forskjellige regionale ligaene for 2025 Overwatch Champions Series er nå i bøkene. I løpet av den siste helgen ble divisjonene EMEA, Nord-Amerika, Asia og Japan vs. Stillehavet avsluttet, noe som betyr at vi nå vet de bekreftede 12-lagene for World Finals i slutten av november, og likeledes hvordan hver har blitt seedet inn i dobbelteliminasjonsbraketten.
Som det ser ut, får fire lag en bye i første runde for å vinne hver av de større og mer konkurransedyktige regionale ligaene. Dette inkluderer Twisted Minds for EMEA, Team Liquid for Nord-Amerika, Crazy Raccoon for Korea og Weibo Gaming for Kina. Resten av lagene, inkludert lagene på andreplass i hver av de nevnte regionene, må kjempe i første runde, som er seedet på følgende måte.
OWCS World Finals 2025 første runde match-ups:
- Spacestation Gaming vs. Team Peps
- Al Qadsiah vs. Geekay Esports
- Team CC vs. T1
- Team Falcons vs. Varrel
Når det gjelder andre runde, er dette også seedet som følger:
- Crazy Raccoon vs. Vinneren av Spacestation/Peps
- Weibo Gaming vs. Vinneren av Qadsiah/Geekay
- Twisted Minds vs. Vinneren av CC/T1
- Team Liquid vs. Vinneren av Falcons/Varrel
Ettersom det er en dobbel elimineringsturnering, kan hvert lag tape ett spill og fortsette å holde seg i live, men å tape et sekund vil føre til at de blir slått ut. Arrangementet starter 26. november og avsluttes 30. november, alt på DreamHack Stockholm.
Hvem ser du på som favoritt til å vinne World Finals?