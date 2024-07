Braketten for Rainbow Six: Siege Esports World Cup-arrangementet er låst inn

HQ

I slutten av måneden kan vi se frem til konkurransedyktige Rainbow Six: Siege på vei til ørkenen i Saudi-Arabia for å konkurrere i Esports World Cup. På den store festivalen vil en Siege begivenhet bli omtalt der 16 av de beste lagene fra hele verden vil kjempe om en del av en premiepott på 2 millioner dollar, og alt dette starter 31. juli med en Group Stage.

På Group Stage vil 16 lag kjempe om å sikre seg en av åtte Playoffs plasser. Med det i tankene og arrangementet som nærmer seg stadig nærmere, har braketten for Group Stage blitt bekreftet.

Du kan se det nedenfor og hvordan formatet vil være dobbelt eliminering, noe som betyr at lag kan tape en kamp og fortsatt være i et skudd for en Playoffs posisjon. Taper de to, er turneringen over.