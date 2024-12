Brandon Sandersons filmatiseringer fortsetter å blomstre etter Mistborn-avlysningen

HQ

Brandon Sanderson har blitt et kjent navn innen fantasylitteraturen, kjent for sin utrolige produktivitet og åpenhet overfor fansen om prosjektene sine. Årets State of the Sanderson avslørte både spennende utviklinger og skuffelser for fans som er ivrige etter å se verkene hans filmatisert. Mens den etterlengtede Mistborn: The Final Empire offisielt er lagt på is, gjør flere av de andre verkene hans stadige fremskritt i filmatiseringsprosessen.

Blant de mest lovende prosjektene er Skyward, som for tiden er under utvikling til en TV-serie, og Tress of the Emerald Sea, som snart kan bli filmatisert til en animasjonsserie. Snapshot, en frittstående novelle, er også på vei mot en pilot, med MGM i spissen for arbeidet. Selv om Mistborn-serien opprinnelig var planlagt filmatisert, har kanselleringen satt i gang diskusjoner om en mulig nyinnspilling som TV-serie.

Med all denne spennende utviklingen, vil fansen snart få se mer av Sandersons ekspansive univers på lerretet? Hvilke andre bøker fra hans imponerende portefølje kunne du tenke deg å se filmatisert neste gang?