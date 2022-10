Brasil godkjenner Activision Blizzard-oppkjøpet

HQ

Et annet stort marked har nå godkjent Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard, nemlig Brasil. Denne godkjenningen har trukket spesiell oppmerksomhet som et resultat av en mindre ordkrig mellom Microsoft og Sony om implikasjonene av at avtalen går gjennom.

Brasils konkurransemyndighet Conselho Administritavi de Defensa Econômica (CADE) skriver i sin uttalelse at Microsoft kan kjøpe Activision Blizzard "uten begrensninger". Tom Warren, redaktør i The Verge, tvitrer at Brasil mener avtalen er bra for forbrukerne og "ikke forsvaret av de spesielle interessene til spesifikke konkurrenter."

Brasil er det andre store markedet som har godkjent avtalen, etter Saudi-Arabia at gjorde det samme i august. EU forventes å gi en uttalelse i november og Storbritannia 1. mars.

Takk, Pure Xbox