Det er faktisk tolv år siden sist jeg spilte Bravely Default til Nintendo 3DS, og bak den merkelige tittelen skjulte det seg et ganske tradisjonelt japansk rollespill med et helt fenomenalt kampsystem. Etter all denne tiden synes jeg nå Bravely Default Flying Fairy HD Remaster er et ganske nostalgisk gjensyn, ettersom det nå er gitt ut til Switch 2 i remastret form.

HQ

Jeg hadde i hovedsak tenkt å fokusere på hva som gjør denne versjonen forskjellig fra originalen (hvis anmeldelse du kan lese her) i denne anmeldelsen, men da Bravely Default opprinnelig ble utgitt i Japan i 2012, var det med ambisjonen om å skape en klassiker Final Fantasy, og faktisk het spillet opprinnelig Final Fantasy: 4 Heroes of Light 2, men skiftet navn under utviklingen. Og dette merkes, på den gode måten. Det er ingen trender og gimmicker som jages, og på mange måter føles dette mer som Final Fantasy enn noen av de siste spillene i serien. Jeg vil gå så langt som å kalle det et kjærlighetsbrev til Square Enix' eldre titler.

Alle fans av klassiske Final Fantasy har noe å se frem til.

Historien om Tiz, Agnes, Ringabel og Edea er full av ingredienser som de med erfaring fra Final Fantasy-pikselera sikkert vil huske: fire helter (som er en ung fyr med verdens ansvar på sine senere skuldre), krystaller og en verden på randen av katastrofe. Det er trygt, men aldri kjedelig takket være velskrevet dialog, uventede vendinger og sterk karakterutvikling. Jeg husker raskt hvorfor jeg likte Ringabel og Edea så godt, og deres personlige konflikter og vittige replikker letter opp den ellers ganske alvorlige tonen.

Dette er en annonse:

Det er i kampene at Bravely Default virkelig briljerer, og det var hovedsakelig på grunn av dette at spillet ble så hyllet i sin tid. Utviklerne har lagt inn et system som snur fullstendig opp ned på hvordan man vanligvis tenker om kamp i sjangeren. Og det er så smart at det blir vanskelig å gå tilbake til noe uten det. Vridningen er at hver karakter i gruppen din kan "låne" fremtidige runder eller "lagre" sine nåværende runder. Det betyr at hvis du tror du kan feie fienden av banen med en gang, kan du bruke opptil fire runder på en gang - pang, pang, pang. Men tar du feil? Vel, da står du der, ute av stand til å handle, mens fienden får fire runder til å knuse deg i stedet. Og Bravely Default er ikke et spesielt enkelt spill, så dette kan virkelig koste deg.

Kampsystemet er et av de virkelige høydepunktene, nå bedre enn noensinne.

Men det fungerer også den andre veien. Hvis du i stedet velger å spille defensivt og bygge opp runder, får figurene dine en forsvarsstyrkemodus, og når du føler at tiden er inne, kan du eksplodere med et helt batteri av angrep. Fire figurer, fire runder hver, det blir seksten eksplosjoner på rad! Og det er så tilfredsstillende at det nesten burde være ulovlig.

Legg så til et genialt jobbsystem som lar deg kombinere to forskjellige klasser, blande ferdigheter og bygge dine egne strategier (litt i stil med Final Fantasy V), og det blir rett og slett vanedannende. Vil du at din helbredende magiker også skal kunne slynge sverd med magisk kraft? Eller at tyven din skal ha tilgang til mørk magi? Det er ikke noe problem. Friheten er imponerende, og belønner kreativitet, og gjør det morsomt å flikke på karakterene.

Dette er en annonse:

Hvis det finnes en oververden med luftskip?

Så hva med selve remasteren? Vel, det er to skjermer som blir én, og det er unektelig en viss forskjell i ytelse mellom Nintendo 3DS og Switch 2. Remaster-arbeidet kan bare beskrives som skånsomt, noe som ikke er helt et kompliment. Bakgrunnen er vakkert håndmalt og har tilsynelatende blitt laget på nytt for den høyere oppløsningen. Selv om stilen er enkel og tydelig minner om Nintendo 3DS-originalen, er den aldri primitiv, og den litt enklere grafikken gjør også alt tydeligere og mindre omstendelig, noe jeg setter pris på. Jeg liker også at man fortsatt kan se spillets opprinnelse, og det er fint at jeg som spilte originalen kjenner meg igjen. Karaktermodellene har også fått en overhaling, selv om animasjonsarbeidet kunne ha fått mer kjærlighet. De to skjermene fra den opprinnelige utgivelsen har blitt smart distribuert her med funksjoner flyttet rundt og skjulte menyer lagt til. Det er til og med mindre finesser som å kunne løpe uten å trykke på knapper og en Heal All, noe som totalt sett er god livskvalitet.

Jeg vil også fremheve lydsporet (komponert av Revo), som var helt suverent allerede til Nintendo 3DS med alt fra bombastiske kamptemaer til melankolske pianostykker. Å høre det i høykvalitets stereoformat er faktisk et av høydepunktene i denne remasteren, og jeg vil spontant rangere det som et av de beste noensinne når vi snakker om japanske rollespill.

Minispillene har muselayout og er den største enkeltstående nyvinningen, men de er dessverre ikke særlig gode.

Dessverre er det ikke så mye annet nytt i denne remasteren, som er litt for spartansk designet. Bravely Default Flying Fairy HD Remaster byr ikke på noe nytt materiale utover to minispill som brukes til å låse opp valuta for en slags mikrotransaksjon (ingen ekte penger brukes, så du kan være trygg). Disse heter Luxencheer Rhythm Catch og Ringabel's Panic Cruise, der førstnevnte er et enklere rytmebasert spill og sistnevnte lar deg styre et luftskip. Begge er basert på å bruke Joy-Con 2 som mus, men det er lite belønning og derfor mye grind hvis du vil låse opp alt. En tilnærming jeg ikke er helt solgt på, ettersom jeg vil bruke tiden min på rollespill og ikke på å kjøre minispill om og om igjen.

Men likevel. Det faktum at jeg faktisk gadd å spille gjennom et 13 år gammelt rollespill som også har fått to flotte oppfølgere, sier noe om hvor underholdende Bravely Default Flying Fairy HD Remaster faktisk er. Joda, det kunne ha trengt litt nytt innhold, og det lille som finnes er dessverre ikke særlig bra, men vi snakker likevel om et førsteklasses eventyr som fans av klassiske japanske rollespill vil elske. Så bør du kjøpe dette spillet?

Historien er overraskende dyp og velskrevet.

Jeg tror det er to svar. Hvis du har spilt originalen, bør du virkelig elske å spille det på nytt, ettersom den høyere oppløsningen og bedre flyt er de eneste virkelige nyvinningene - men hvis du ikke har spilt det og liker japanske rollespill ... så er det en no-brainer. Bravely Default Flying Fairy HD Remaster er i utgangspunktet en konservativ rehash, men det er et fenomenalt eventyr i kjernen som fortsatt holder seg godt i dag.