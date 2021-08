Bravely Default II kommer til PC neste uke

HQ

Ingar sa seg godt fornøyd etter å ha spilt Bravely Default II på Nintendo Switch tidligere i år, så det er hyggelig å se at Square Enix fortsetter å bringe kule rollespill fra hybridkonsollen til andre plattformer.

Det japanske selskapet avslører at Bravely Default II er på vei til PC, og det vil faktisk slippes allerede den 2. september. Allerede på torsdag får altså endelig også folk med datamaskiner mulighet til å innta det fascinerende universet for første gang. Tiden vil vise om dette gir såpass mersmak at de andre spillene i serien tar samme vei etter hvert.