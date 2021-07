Bravely Default-serien har nådd tre millioner solgte eksemplarer

Bravely Default II ble sluppet til Switch tidligere i år og det har hjulpet med å øke antallet solgte eksemplarer for hele serien, som nå ligger på tre millioner (både digitale og fysiske eksemplarer er med i regnestykket). Det er ikke kjent eksakt hvor mange hvert spill har solgt. Serien begynte for ni år siden da Bravely Default ble sluppet til Nintendo 3DS i 2012. Det seneste spillet i serien, som tross tittelen er det tredje, fikk en åtter av Ingar da han anmeldte det i februar. Er du nysgjerrig på spillet kan du sjekke ut anmeldelsen hans her.

