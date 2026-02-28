Khamenei? "Alt tyder på at han ikke lenger er med oss", kunngjør Netanyahu. BREAKING

HQ

Israels statsminister Benjamin Netanyahu kunngjorde nettopp at "alt tyder på at Irans øverste leder Ali Khamenei ikke lenger er blant oss", etter USAs og Israels felles angrep på Teheran. Han ville ikke bekrefte Khameneis død, men hevdet at leiren hans hadde blitt ødelagt, noe som står i motsetning til tidligere uttalelser fra iranske tjenestemenn som sa at lederen var "trygg og sunn".

I en TV-sendt tale oppfordret Netanyahu iranerne til å " oversvømme gatene" og gripe det han beskrev som en historisk mulighet til å styrte regimet. Han sa at høytstående kommandanter i Revolusjonsgarden og atommyndigheter var blitt eliminert, og lovet å fortsette å angripe " tusenvis av mål".

Khamenei har ikke vist seg offentlig siden angrepene begynte, og satellittbilder tyder på at den tungt bevoktede bygningen hans ble påført betydelig skade i den første bølgen av angrep. Vi venter på ytterligere detaljer og kommer med oppdateringer etter hvert som mer informasjon blir tilgjengelig...