USA og Israel innleder angrep mot Iran, Trump oppfordrer til regimeskifte og varsler "store kampoperasjoner"

HQ

Etter flere uker med usikkerhet har USA og Israel innledet felles militære angrep på Iran tidlig lørdag, og USAs president Donald Trump erklærte starten på "større kampoperasjoner" og oppfordret iranerne til å gjøre opprør mot regjeringen. Det ble rapportert om eksplosjoner over hele Teheran sentrum, blant annet i nærheten av kontorer knyttet til øverste leder Ali Khamenei.

Iran svarte med missil- og droneangrep rettet mot Israel og amerikanske militærbaser i Midtøsten. Eksplosjoner ble hørt i Israel, Bahrain (hjemsted for USAs femte flåte) samt i De forente arabiske emirater, Kuwait og Saudi-Arabia. Både Iran og Israel stengte luftrommet sitt.

Trump beskrev angrepet som forebyggende og oppfordret Irans væpnede styrker til å overgi seg, og tilbød "immunitet" eller advarte om "sikker død". Israelske tjenestemenn gjentok oppfordringene om regimeskifte og henvendte seg direkte til iranere på sosiale medier.

Iranske myndigheter sa at de forberedte en " knusende gjengjeldelse" og advarte om at ingen mål var fredet. Statlige medier meldte at president Masoud Pezeshkian var i god behold, mens det ble registrert flere missilnedslag i Teheran.

Opptrappingen kommer etter uker med økte spenninger og en amerikansk militær opprustning i regionen, noe som har økt frykten for en større konflikt i Midtøsten.

Som Trump uttaler på Truth Social: