Brendan Fraser er den "symbolske hvite fyren" i Rental Family

Det er tøft å være skuespiller. Det kan være en utfordring å finne fast arbeid, noe Brendan Fraser selv har erfart, og som hans rollefigur i Hikari's Rental Family har fått erfare på den harde måten.

I filmen fra regissøren av Beef and 37 Seconds spiller Fraser en skuespiller som har jobbet i Japan en stund. Han har fått noen småjobber her og der, som en tannkremreklame som vi ser i begynnelsen av traileren nedenfor, men han ønsker seg mer fast arbeid og bedre betalt.

Derfor tar han en jobb som "token white guy" i et selskap som leier ut folk. Bestevenner, kjærester, farsfigurer, alt mulig. I løpet av filmen ser det ut til at Frasers karakter vil bli forandret og vil forandre liv gjennom denne rollen for livet.

Rental Family Fraser kommer på kino den 21. november.