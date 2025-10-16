Brian Austin Green om Abominable: "Når du kommer til slutten, vil du aldri se det komme"

Du kjenner ham sikkert fra ikoniske roller i Beverly Hills, 90210 og Terminator: The Sarah Connor Chronicles. Derfor føltes det nesten uunngåelig å snakke om disse markante rollene da vi satte oss ned med Brian Austin Green på San Diego Comic-Con Málaga.



Brian Austin Green kom imidlertid ikke bare til San Diego Comic-Con Málaga for å gjenoppleve fortiden. Han var også der for å snakke om fremtiden: Abominableden psykologiske thrilleren regissert av spanske Iván Mulero.

"Vi prøvde å lage noe som tok oss tilbake til vår kjærlighet til eldre filmer og lage noe som var veldig smart, som fikk deg til å stille spørsmål ved hva du så på, hva det betydde. Og når du kommer til slutten av hele greia, tenker du: "Kom deg ut herfra." Det hadde jeg aldri i livet sett komme, og det synes jeg er gøy," forteller han.

Så fortsetter han med å si at det var helt naturlig å jobbe med Mulero. "Å, han er fantastisk. Det er så fantastisk når du finner en regissør som virkelig snakker ditt språk. Dere har de samme tingene til felles. Du stoler på disse menneskene mer enn folk du vanligvis møter. Og vi fant tonen fra første sekund. Og vi har så mye til felles når det gjelder ting vi elsker, filmer vi har elsket, og historien vi ønsket å fortelle. Så det var flott. Det var flott å jobbe med noen som hadde samme visjon."

Innspillingen fant sted i en bitteliten, pittoresk landsby i Spania, med bare 18 personer på settet. "Det var en følelse av fellesskap med det vi gjorde", sier han. "Så vi våknet alle sammen om morgenen. Vi spiste frokost sammen. Vi satte oss i firehjulstrekkerne sammen. Vi kjørte til settet og tilbrakte lange, harde og tøffe dager med å komme gjennom manuset og gjøre disse scenene og prøve å få disse tingene på plass. Og alle var der av samme grunn. De elsket virkelig det de gjorde."

Abominable skal ha premiere i 2026, og nå forteller Brian Austin Green: "Når du kommer til slutten, vil du aldri se det komme."