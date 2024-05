Brian Cox går etter Bibelen

HQ

Brian Cox er i slutten av syttiårene, og det ser ut til at han har nådd en alder der han er villig til å rakke ned på alt som irriterer ham en smule. Succession-stjernen og mannen som fortalte oss alt om historien bak Tekken 8 har nylig gått løs på Bibelen av alle ting.

I The Starting Line Podcast åpnet Cox opp om en rekke emner, inkludert Gud, Trump, cannabis og mye mer. Når det kom til religion og Bibelen, holdt han ikke noe tilbake, og sa følgende :

"Propagandaen går helt tilbake ... det starter med ideen om at ... ut av Adams ribbein ble denne kvinnen skapt, og de vil tro på det fordi de er dumme ... De trenger det, men de trenger ikke å bli fortalt løgner, de trenger en slags sannhet, og det er ikke sannheten ... Det er en mytologi."

Vi er ikke helt sikre på hvem det mystiske "de" Cox refererer til, men vi kan plukke ut et par gjetninger. Etter å ha skjelt ut Joaquin Phoenix nylig, ser det ut til at ingen og ingenting er trygge for Cox' verbale angrep.