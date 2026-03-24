Brian Herring ville returnert som BB-8 "uten å nøle" for Star Wars: New Jedi Order

Det er massevis av Star Wars-prosjekter på gang for øyeblikket, med spillefilmavdelingen som inkluderer The Mandalorian & Grogu i mai, den Ryan Gosling-ledede Star Wars: Starfighter i 2027, og til og med planer for en Rey-oppfølgerfilm kjent som Star Wars: New Jedi Order som tar opp etter hendelsene i Episode IX: The Rise of Skywalker.

Sistnevnte film har blitt bekreftet ved flere anledninger, og Daisy Ridley har dukket opp på konvensjoner for å snakke om sin kommende tilbakekomst som Rey, men ettersom det ikke har vært noen betydelig fremgang i arbeidet med filmen, ser det ut til at dette har stoppet opp, og det spørs om filmen faktisk vil bli laget.

Hvis den blir en realitet, er du kanskje nysgjerrig på om prosjektet vil inneholde opptredener fra andre viktige Star Wars-figurer fra oppfølgertrilogien? Da vi nylig satte oss ned med Brian Herring, en av skuespillerne og dukkespillerne som hadde ansvaret for å gi liv til droiden BB-8, spurte vi om Herring ville være interessert i å vende tilbake som den karismatiske robotkompanjongen.

"Jeg ville elske å gjøre det. Jeg ville absolutt elske å gjøre det. Og det er alt jeg vil si om emnet. Jeg vet ingenting. Jeg er vanligvis den siste som får vite om slike ting. Så hvis jeg fikk muligheten til å presentere disse tingene, ville jeg absolutt elske det. Det er en av favorittjobbene mine. Så jeg ville vært tilbake på et blunk med BB-8. Det ville vært en fantastisk mulighet til å rulle ut med ham igjen."

For å gjøre en lang historie kort: Det ser ikke ut til at BB-8s tilbakekomst i en live-action-film er et aktuelt fokus, men hvis muligheten byr seg for at droiden kommer tilbake, vel ... Disney, du vet hvem du skal ringe.

Du kan se hele intervjuet med Herring nedenfor, der vi diskuterer oppfølgertrilogien, den nylige Star Wars: Dark Forces Remaster, og til og med hvordan han gikk frem for å vekke BB-8 til live sammen med Creatures Department for Star Wars.