Brian Tyree Henry vil lede Netflixs kommende animerte serie for voksne som foregår i et lovløst Steampunk West

Hvis du har vært på jakt etter en ny animert serie å bli begeistret for fra Netflix, utover retur av Devil May Cry i mai, har streameren bekreftet at det senere i år vil debutere et nytt prosjekt som kan vekke din interesse.

HQ

Kjent som Bass X Machina, er dette showet beskrevet som en "voksen animert serie" og en som tilsynelatende vil følge en unik versjon av den legendariske lovmannen Bass Reeves mens han utforsker en "lovløs Steampunk West overkjørt av brutale lovløse, maskiner og overnaturlige redsler."

Ganske kult, ikke sant? Serien vil ha Brian Tyree Henry fra Bullet Train i hovedrollen, og rollebesetningen forsterkes av Janelle Monae, Tati Gabrielle, Cree Summer, Chaske Spencer, Currie Graham og Starletta DuPois.

Når det gjelder premieredatoen, har Netflix til hensikt å debutere denne serien 6. oktober, og mens vi venter på mer, inkludert en trailer, har en første titt på Bass blitt delt som du kan se på bildet nedenfor.